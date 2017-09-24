Преимущества деревянных домов

Сегодня многие стали понимать, что в деревянном доме жить лучше, в первую очередь, по причине экологичности дерева. Нажившись среди бетона, стали и стекла, холодных и бездушных материалов, человек стремится построить дом из дерева, памятуя о преимуществе деревянной постройки перед каменной. А также вспоминая добрым словом предков, предпочитающих жить в деревянных домах.

Конечно, кирпичный дом, поставленный с соблюдением всех правил, несколько долговечнее деревянного. Хотя дом из лиственницы спокойно доживёт до ваших праправнуков. Но в деревянном доме легче дышится вследствие отличной циркуляции воздуха. В каменном доме такого не наблюдается.

Главное – строительство деревянного дома обойдётся существенно дешевле, чем возведение здания из кирпича. Вспомнить хотя бы про фундамент под дом. Поскольку деревянное здание имеет лёгкий вес, ему не требуется тяжёлый глубокий фундамент. Уже одно это обстоятельство способно сохранить значительную сумму.

Деревянный дом можно поднимать даже зимой. Особенно если использовать оцилиндрованные брёвна или струганный брус. А в случае применения этих стройматериалов почти не потребуется внутренняя отделка, только наружная. В то время как дом из любого другого материала потребует и внутренних, и внешних работ. Проекты домов из бруса предлагает компания «Брус-Центр».

Чтобы сохранить тепло, стены деревянного дома можно сотворить толщиной всего 30 сантиметров, а в кирпичных домах стены должны иметь толщину не менее 50 сантиметров. И это тоже плюс в пользу деревянного дома. Кирпичи-то потребуют большей кучки денег.

Деревянный дом быстрее возводится по сравнению с кирпичным. В первую очередь потому что каждый кирпичик приходится любовно перебирать руками, прежде чем он ляжет в нужное место. Это называется высокие трудозатраты. А деревянный дом? Поднял бревно, уложил в паз, — вот тебе 4–5 рядов кирпичей за один раз легли на место. Не нужно бегать с раствором туда-сюда.

Кирпичные дома в холодное время года имеют обыкновение накапливать конденсат, чего не наблюдается в домах из дерева. Поэтому дома из кирпича необходимо протапливать основательно и регулярно. Деревянный дом не требует такого пристального внимания.

И последнее - дерево легче обрабатывать, чем кирпич. Это очень сложно – поправить какую-то деталь кирпичного дома. Надо будет применять перфоратор, отбойный молоток. В общем, сложности. С деревянным домом в этом плане проще.

И ещё – деревянный дом, при необходимости, можно раскатать по брёвнышку и перенести на новое место. А с кирпичным домом такой фокус не пройдёт.

Конечно, вам решать, из какого материала возводить ваше жилище, но при выборе не помешает учесть преимущества деревянного дома.