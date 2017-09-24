Постройка деревянного дома

Необязательно создавать дом по однообразному проекту. Есть множество вариантов, как разнообразить внешний стиль и дизайн будущей постройки.

Виды деревянных домов различаются по технологии строительства и особенностям деревянного сырья. Дом из оцилиндрованного бревна, брусчатые дома из профилированных или клееных брусьев, каркасные конструкции, дома из древесных блоков – вот самые основные типы жилых домов из древесины.

Наиболее устойчивыми конструкциями считаются каркасные. Включая низкую стоимость, они имеют ещё несколько преимуществ: быстрота и легкость возведения, что составляет примерно неделю, хорошая теплоизоляция, возможность дальнейшей перепланировки и устойчивость к погодным условиям.

Недостатки таких домов – это необходимость в использовании утеплителя и низкий уровень воздухообмена.

Оцилиндрованные бревна стоят дороже, что окупается максимальной гладкостью материала и простотой монтажа. Между стыками брёвен не остается промежутков, что обеспечивает качественную изоляцию дома от плохих погодных условий и холода.

Зачастую дом из дерева не подвергается внутренней отделке, что создает натуральный интерьер помещению и ощущение уюта и комфорта

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Весьма выгодным и не очень дорогим является постройка дома из брусьев. Брусья, т.е. обкатанные брёвна, можно обшить различными защитными покрытиями. Они обладают устойчивостью к внешним воздействиям и легко подвергаются монтажу. Среди минусов стоит отметить высокую проницаемость ветра и большой срок необходимой для дома усадки. Помогут в этом компания «ПрофДом53», услуги которой представлены здесь. По этой причине отделка дома должна следовать много позже возведения здания.

Самые дорогие и при этом качественные дома – сделанные из клееных брусьев. Бревна специально просушивают и делают стойкими и прочными. Доски скрепляются между собой простой и надёжной конструкцией. Постройка дома из клееного бруса относительна проста, брёвна гладкие и прочные, снижена вероятность возникновения трещин и других дефектов. Само собой, строительство потребует определённых затрат.

Самый первый пункт при строительстве здания – разработка плана (эскиза). Необходимо выбрать максимально подходящее место для возведения дома. Оно нуждается в очистке, выравнивании и уборке лишних объектов. Обычные для строительства материалы и инструменты: брусья из дерева, пила, бетономешалка, молоток, гвозди, рубанок, дрель, настил, рубероид, шуруповерт, антисептические средства.

Первый этап строительства предполагает закладку фундамента. В зависимости от типа выбранного фундамента он может быть сделан из железобетонных блоков, кирпича или вкрученных в землю свай. Затем устанавливают стены. Заблаговременно все брусья, бревна и другие материалы обрабатывают защитным раствором. Желательно сделать стены наиболее высокими для лучшей циркуляции воздуха. Распространены в настоящее время так называемые сэндвич-панели, которые затем проходят обшивку сайдингом для обеспечения лучшей защиты. Крыша утепляется и изолируется от влаги специальным профнастилом, черепицей и т.д.