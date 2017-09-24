Каркасные дома. Стоит ли покупать?

Большинство европейских и американских жителей давно отдают предпочтение каркасным домам. На территории Украины и России они только начинают набирать популярность. Любая каркасная конструкция обязательно должна быть дополнена такими элементами, как основной каркас, обшивка (как наружная, так и внутренняя), утеплитель, другие дополнительные слои. Дом по каркасной технологии предлагает СК «Удача».

Преимущества каркасных домов.

Материал - простой в работе. Имея необходимые материалы, изучив немного информации об особенностях строительства, можно построить дом самостоятельно. При этом рекомендуется полностью придерживаться инструкции по строительству и правил безопасности.

Небольшой вес стройматериалов. Мастер может сам поднять материалы, не прибегая к помощи специальных технических средств.

Короткие сроки постройки. Такие дома не требуют времени для осадки. Практически сразу после постройки можно заходить и делать ремонт и необходимые отделочные работы.

Низкая стоимость возведения дома. Дешевле как сами материалы, так и работа. Не нужно нанимать дополнительную рабочую силу. Да и фундамент у таких домов обойдётся намного дешевле, чем, например, у кирпичного дома.

Прочность конструкций. Конструкции каркасных домов считаются одними из самых прочных. Они выдерживают не только технические деформации, но и природные катаклизмы.

Стройку каркасных домов можно проводить в любое время года и при любой погоде.

Меньшее количество отделочных работ из-за ровных стен и отсутствия больших изъянов в местах стыков.

Хорошая терморегуляция. Летом в таком доме прохладно, зимой конструкция хорошо задерживает тепло. Это положительно сказывается на экономии на отоплении. Поэтому эти конструкции считаются энергосберегающими.

7 причин, из-за которых отказываются от каркасных домов.

Недолговечность утеплителя каркасной конструкции. Оптимально будет менять его каждые 25-30 лет.

Низкий уровень пожаробезопасности. Материал, из которого сделано большинство каркасных домов, быстро воспламеняется.

Ошибки строителей. Большинство каркасных домов строят непрофессионалы. Этому способствует лёгкость материалов и несложный процесс постройки. Такие «любители» могут допустить много ошибок. Самое частое последствие таких ошибок – появление плесени и гниение материала (из-за неправильной обработки).

Низкий уровень звукоизоляции каркасной конструкции. Но в большинстве случаев это можно исправить с помощью специальных материалов.

Низкий уровень экологичности внутренних отделочных материалов. Это касается гипсокартона и утеплителя.

Частое появление насекомых или мышей в конструкции. Чтобы этого избежать, можно использовать специальную пропитку для дерева или эковату.

При плохой вентиляционной системе возникает большая вероятность наличия постоянной повышенной влажности и возникновения плесени в доме.

Выбирая каркасные конструкции, нужно помнить, что этот материал имеет много преимуществ, а большую часть всех недостатков можно легко исправить.