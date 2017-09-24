Преимущества домов из профилированного бруса

Если у вас есть своя дача за городом, подальше от шума и суеты мегаполиса, проблем с экологией, то это – настоящее счастье. Если же вы только думаете о приобретении домовладения, то достойный выбор – современные дома из профилированного бруса. На сайте компании СК Пестово вы найдете достойные проекты домов. Цены здесь абсолютно не кусаются. Именно здесь вас ждут не только прекрасные варианты домов, но еще и приятные подарки, которые вы получите гарантированно, если закажете строительство здесь.

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Из явных достоинств домов, выполненных из профилированного бруса, стоит отметить то, что здесь - производство на заводе. В результате становится возможным в полном объеме исключить то, что могла бы понадобится доработка там, где происходила установка - это исключено. Кроме того, нет щелей между соседними элементами во время стенового монтажа. Возводится здание весьма быстро – все надежно и безопасно. Буквально месяц – максимум два, и вы уже будете жить в новом доме, красивом и комфортном.

Под современное комфортное здание, выполненное из бруса, не нужен фундамент, внушительный по тяжести. Здесь вполне уместен столбчатый, а может быть, ленточный.

Усадка подобных зданий намного меньше, если сравнивать с другими постройками.

Также стоит добавить в преимущества достаточно доступную стоимость и заводские условия выполнения профилированного бруса. И здесь не понадобится дополнительного рода подгонка. Внушительные показатели касаемо такой характеристики как эстетичность домов, выполненных из профилированного бруса - явное превосходство подобных строений. Если здание будет использовано под дачу, то в теплый сезон не нужна фасадная отделка.

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