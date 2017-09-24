Транспортировка грузов

Если необходимо перевезти грузы, то всегда стоит обращаться за помощью к профессионалам. Они сделают все быстро, надежно и безопасно. Даже самые хрупкие, бьющиеся вещи специалисты перевозят максимально бережно. Перевозка грузов по России от компании "Транс Экспресс Карго" – это прекрасный выбор. Здесь работают настоящие профессионалы, специалисты с большим опытом работы, массой знаний и умений. Они на должном высоком уровне качества доставят любой, даже самый сложный груз, используя для этого различные виды транспорта. Результат – достоин всяческих похвал. Все вещи будут в целости и сохранности в кратчайшие сроки доставлены по указанному вами адресу.

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Транспортные перевозки специалистами с большим опытом работы – гарантия прекрасного результата грузоперевозок. Опытные водители выбирают самый удобный маршрут, благодаря которому поездка будет максимально безопасной, а весь груз будет перевезен в целости и сохранности. Выбирается самые короткий маршрут, максимально исключающий пробки на дорогах. Бьющиеся вещи укладываются в специальную упаковку. Для каждого груза подбирается индивидуально транспортное средство.

Доставка грузов авиатранспортом – одна из услуг компании. Специалисты подготавливают необходимую документацию, забирают груз в случае необходимости прямо со склада. Кроме того, на достойном уровне качества выполняются погрузочно-разгрузочные работы. Груз помещают на складе и обеспечивают его сохранность.

Возможна доставка негабаритных грузов с помощью автотранспорта. Все – надежно и максимально безопасно. Результат превзойдет все ваши ожидания. Ваш груз будет транспортирован максимально быстро, надежно и безопасно.