Дома из древесины актуальны всегда

Дома из древесины издавна строили наши предки. Дерево – это особый материал, который придает жилищу души. Не зря издревле церкви и дома строились из древесины. Не теряют актуальность деревянные дома и поныне, особенно популярны они в сфере загородного строительства. Очень уютно выглядят бревенчатые дома, смотря на них, диву даешься, насколько просто, и в то же время, совершенно уникальным способом можно построить собственный большой и надёжный загородный дом. Например, дом из бруса от компании «Домострой53».

Не стоит забывать, что древесина – это экологически чистый, природный материал, который никогда не выйдет из моды и всегда только повышается в цене. Соответственно, деревянная постройка дома будет всегда считаться современной, актуальной и престижной. Классическое оцилиндрованное бревно в сочетании с новейшими технологиями считается прекрасным строительным материалом.

Кроме того, в моде сейчас клееная древесина, которая отличается значительно улучшенными техническими характеристиками, нежели стандартное дерево. Благодаря тщательной обработке и специальной технологии сглаживания и склеивания исходного материала, производитель получает продукцию очень высокого качества, которая не склонна к деформациям, например, к расширению, или, наоборот, сужению. То есть у вас не будут образовываться трещины или проёмы в конструкции, всё строительное сырье – правильной одинаковой формы, что гораздо ускоряет работы по возведению деревянного здания. Для прочной укладки брусьев разработан специальный профиль и способ крепления. Во многих случаях моментально отпадает необходимость в утеплении горизонтальных пазов. Главное, что такой способ обеспечивает дополнительную влагостойкость деревянному материалу, что, по сути, и является залогом долгой службы сооружения. Возведение деревянного здания происходит в кратчайшие сроки благодаря упрощенной системе фиксации пазов с гребнями, вам не нужно дополнительно обрабатывать углы постройки и внешнюю поверхность.

Второе немаловажное достоинство – это теплоизоляция и прочность конструкции. Многие люди отмечают, что дышать в таком доме очень легко. Огромную роль играет эстетическое удовольствие от приятного времяпровождения в собственном деревянном доме, дизайн которого можно выбрать самому из множества вариантов. Самобытный загородный дом из дерева, подальше от городской суеты – это прекрасное место для отдыха и выбор, которым будет гордиться не одно поколение вашей семьи.