Особенности получения кредита под залог ПТС

Кредиты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Без них сложно было бы позволить себе больше в режиме «здесь и сейчас» или решить накопившиеся проблемы. Их стоит рассматривать, как дополнительный источник финансирования. Нельзя относиться к данному способу обогащения предвзято.

Есть классические и альтернативные варианты получения заемных средств. К первым стоит отнести банки, а ко вторым - микрофинансовые организации и автоломбарды. Здесь предметом залога выступают транспортные средства.

Данный вид кредитования приобрел большую популярность. Такая тенденция связана с тем, что редко где можно рассчитывать на получение столь значительной суммы в оптимально короткий срок. В данном случае займ может быть оформлен абсолютно на любые цели, поскольку гарантом выступает залог. Нет необходимости оправдываться или подтверждать целевое назначение использования средств.

Займ под залог ПТС можно отнести к срочным видам кредитования. Иногда может быть достаточно и часа, чтобы получить желаемую сумму в личное пользование.

К числу преимуществ можно отнести и минимальный пакет документов. Для того чтобы инициировать сделку, в ряде случаев автомобильному ломбарду достаточно будет документа, что удостоверяет личность, самого транспортного средства, подтверждения права на собственность и водительских прав. Нет необходимости подтверждать свою финансовую состоятельность или прибегать к помощи поручителей. Весь процесс оформления кредитор возьмет на себя.

Перед тем, как обсудить сумму кредита, проводится экспертная оценка автомобиля. Займ, объективно, не может составлять всю рыночную цену транспортного средства. Однако полученной суммы бывает более чем достаточно для того, чтобы решить личные проблемы.

Водителей радует тот факт, что они могут и дальше использовать заложенное транспортное средство в личных целях. Ломбард не станет инициировать его транспортировку на стоянку. Такое преимущество сложно недооценивать. Деньги всегда можно вернуть заблаговременно и освободить себя от звания «должника».

Кредит под залог ПТС для многих – это хороший шанс получить нужную сумму денег, без лишней бюрократии и проволочек. Присмотритесь к такому варианту пристальней, если необходимость в заемных средствах вдруг возникнет.