Банкротство ИП с долгами. Последствия

Банкротство ИП - это результат прекращения деятельности при наличии непогашенных долгов. Кризис неумолим, поэтому не удивительно, что многие владельцы бизнеса решили уйти с рынка, не желая наращивать убытки. Однако при этом они могли обзавестись банковскими кредитами. Как же быть с непогашенными долгами и, какими последствиями чревато решение о закрытии ИП, если таковые имеются?

Предприниматели довольно часто прибегают к заемным средствам. В этом нет ничего удивительного, поскольку не всегда хватает собственных инвестиций, чтобы приобрести или отремонтировать оборудование, купить материалы и товары, либо расширить производство. Несмотря на целевое назначение, долг придется отдавать. Хотя в некоторых случаях его списание все-таки допустимо. Есть немало легальных способов избавиться от тяжкого бремени, но в данном случае следует заручиться поддержкой опытного юриста.

Процессуально прекращение деятельности ИП с долгами или без них нечем не отличается. Можно так же признать предприятие банкротом через судебные инстанции. Тут будет достаточно заявлений кредиторов. ИП несет ответственность по взятым на себя обязательствам собственным имуществом. Следовательно, его активы могут стать предметом взыскания. Последнее может распространяться и на банковские счета.

Последствия для ИП могут быть катастрофическими. Если при этом владелец бизнеса был замечен в финансовых махинациях, то уголовной ответственности ему не избежать.

Прекращение деятельности ИП с долгами не повлечет за собой абсолютно ничего хорошего. Ему могут быть начислены штрафные санкции за нарушение условий договора; все имущество перейдет в пользование финансового учреждения; долг будет передан коллекторам; на физическое лицо или собственника могут быть наложены некоторые ограничения; депозиты и банковские счета будут арестованы.

Если есть понимание того, что предприятие изжило себя, то незамедлительно обратитесь к знающим специалистам. Только таким образом можно минимизировать риски. Не стоит испытывать судьбу.