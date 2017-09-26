Преимущества использования паллетных систем

В настоящее время руководителей многих торговых и производственных предприятий волнует вопрос: как расширить полезный объем их складских помещений? В данном случае на помощь могут прийти стеллажи паллетные, при помощи которых даже небольшой по площади склад можно сделать очень вместительным.

Назначение паллетных стеллажей

Сегодня это наиболее эффективная и востребованная конструкция, которая позволяет хранить большие объемы продукции в рамках небольшого помещения, максимально используя его площадь. Данная система уникальна тем, что отличается весьма компактными размерами. При этом, допуская хранение на территории незначительного в части размеров складского помещения просто огромного количество самых разных предметов и товаров.

Паллетные стеллажи очень часто используются в пределах склада. Данный способ хранения товаров является очень удобным, рациональным и крайне практичным, он способствует экономии места.

Конструктивно стеллажи включают в себя балку и раму, соединенные между собой специальными креплениями. При этом паллеты представляют собой разновидность транспортной тары, что состоит из поддона. Именно на него и укладывается груз. Он может фиксироваться благодаря ремням либо при содействии специальной пленки.

Стальные паллетные стеллажи разумно применять при самых разных расположениях товара. Удобство состоит в том, что сотрудники имеют свободный доступ к изделиям и грузам, причем в любое время.

В настоящее время такие стеллажные системы стали незаменимыми атрибутами для многих производств и предприятий. Ведь металлическая конструкция может достигать высоты в двенадцать метров. Таким образом, можно выстроить их в линию требуемой длины и определенным числом отсеков. При этом затраты на приобретение таких стеллажей будут впадать в зависимость от их размеров и числа балок.

Следует отметить то, что в некоторых случаях разумно изготавливать такие системы под заказ, учитывая особенности помещения. Конечно, такие изделия несколько дороже, но в период активной эксплуатации очень быстро окупятся.

Не стоит забывать о долговечности выбираемых стеллажных систем. Ведь все их элементы со временем загрязняются, на них оказывает воздействие влага и всевозможные агрессивные химические вещества, поэтому стоить обеспечить им хорошую защиту. Как правило, для этого практикуется нанесение специального покрытия.