Принцип работы и преимущества использования пневмоинструмента

Наряду с ручным и электроинструментом особое распространение получили приборы, работающие от энергии сжатого воздуха. Далее речь пойдет о пневмоинструменте и его особенностях.

Пневматические приборы работают за счет сжатого воздуха, который поступает от компрессорной установки по магистрали высокого давления. При этом пневмоинструмент не использует электроток либо топливо в своей работе.

Как правило, корпус пневмоустройств изготавливают из легковесных и прочных материалов: алюминия в сочетании с высокопрочными композитами. Работа такого инструмента характеризуется достаточно низким уровнем шума при высоких мощностных характеристиках, которые зависят от параметров подключаемого компрессорного оборудования. При использовании пневмоинструмента могут наблюдать вибрации, только они достаточно посредственные по сравнению с аналогами.

Разные типы пневмоинструмента могут работать по-разному, приводя в действие механизм вращения или удара, нагнетания.

Основные характеристики пневмоинструмента

Весомым преимуществом таких изделий достигается за счет простоты конструкции. Как правило, здесь имеется не более тридцати деталей.

Теперь о плюсах пневматики подробнее.

Небольшие размеры и вес, что облегчает использование. Поэтому работники могут дольше использовать его без перерыва на отдых;

Устойчивость к перегрузкам и суровому обращению с инструментом. То есть допускается вариант его непрерывного использования в течение длительного времени;

Высокая надежность и безопасность. Данные агрегаты невосприимчивы к пыли и засорению, газообразной среде и повышенной влажности.

Таким образом, эксплуатация данного инструмента предупреждает возникновения пожаров или взрывов по причине короткого замыкания;

По сравнению с аналогами, пневмоинструмент работает гораздо тише;

Важно еще и то, что после подключения к магистрали, данный инструмент может работать сразу на полную мощность, ведь ему не нужно времени на разогрев мотора.



При высокой надежности и производительности, а также доступной цене пневмоинструмент является хорошей альтернативой прочим видам подобных приборов.