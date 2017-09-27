Микрозаймы онлайн. Выгоды для клиента

Ситуация с нехваткой средств – это не редкость в наше время, именно поэтому спрос на микрозаймы стремительно вырос. Частично это произошло ввиду того, что данный способ получения заемных средств отличается доступностью и прозрачностью. Большая часть микрофинансовых организаций работает, в том числе или исключительно, в режиме онлайн, как, например, ПроМикрозайм.

Теперь каждый желающий может подать заявку на кредит при помощи сети. Для того, чтобы инициировать процесс, достаточно посетить сайт микрофинансовой организации, оставить заявку на выдачу заемных средств и дождаться ответной реакции. Процесс ожидания не займет много времени, поскольку конкуренция на рынке предельно высока. Деньги в основном перечисляются на карту, поэтому последняя должна существовать и быть активной. Все это можно сделать не покидая пределов своего дома или находясь в ресторане, что просто поражает. В некоторых случаях средства могут быть перечислены и на электронный кошелек.

Процентов отказов, если речь идет о микрозайме, как правило, низкий. От клиента часто требуется только паспорт. Кредитная история с негативными характеристиками не имеет значения. В данном случае также нет необходимости прибегать к поручителям или залогу. Процентные ставки не будут отличаться лояльностью и к такой ситуации себя необходимо подготовить заранее.

Преимущества микрозаймов, если проводить аналогию с банковскими учреждениями, очевидны:



Заявка будет рассмотрена в оптимально короткий промежуток времени. Иногда для этого будет достаточно и нескольких минут;

Средства будут зачислены мгновенно. После того, как заявка будет одобрена;

Нет необходимости посещать офис организации и тратить время на бесконечный процесс ожидания;

При желании кредит есть возможность погасить досрочно;

Заявку можно оформить круглосуточно. Иногда деньги необходимы нам в режиме «здесь и сейчас» и теперь шанс их получить определенно есть;



Доступность для широких масс;

Минимальные требования к заемщику.

Микрозаймы онлайн – это быстрый и доступный способ обзавестись заемными средствами, поэтому не стоит игнорировать данный инструмент обогащения.