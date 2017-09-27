Стильные советы для пышных дам

В вашем гардеробе произошла «революция»? Вы сильно поправились, и буквально за несколько месяцев миниатюрные платья и пиджаки в шкафу уступили место одежде размера XL?

Да, привыкнуть к новым формам непросто. Но следуя этим простым правилам, можно выглядеть сногсшибательно в любом размере. Самостоятельно и без особого труда можно сформировать достойный гардероб. Запоминайте!

Если вы - обладательница пышных форм:

Забудьте о балахонах, платьях-палатках и сорочках-наволочках: лишний объем на талии и бедрах вам ни к чему! Отдавайте предпочтение прямым и приталенным силуэтам. Вечерние платья большого размера в огромном ассортименте представлены на сайте https://fabrika-mody.ru.

Брюки сочетайте с классическими блузками навыпуск, топами с V-образным вырезом и удлиненными пиджаками.

Следите, чтобы свитер, рубашка или пиджак не «резали» бедра по самой широкой линии: пусть заканчиваются чуть ниже.

Избегайте водолазок и многослойности в образе.

Делайте ставку на темные глубокие цвета: черный, синий, изумрудный, вишневый, графитовый, фиолетовый. А чтобы не выглядеть мрачно, разбавляйте строгую гамму яркой обувью и аксессуарами: сумками среднего размера, ремнями, украшениями.

Если вы не хотите делать акцент на груди, не надевайте топы с аппликациями, надписями и блестящими декоративными деталями.

Ваши вещи должны быть либо однотонными, либо с крупными принтами. Мелкий рисунок зрительно полнит.

Откажитесь от фактурных тканей в пользу гладких - хлопка, шерсти, шелка.

Рюши, воланы и бантики оставьте особам легкомысленным - вас они не украсят.

Вам пойдет верхняя одежда длиной до середины бедра или колена: длинное пальто превратит вас из шикарной женщины в шкафчик, а короткая курточка откроет «места стратегической важности» и зрительно их увеличит.

Помните: чем выше каблук - тем более стройными кажутся ножки. Но пусть каблук будет устойчивым: мало того, что ходить на шпильках неудобно, так они еще и утяжелят ваш силуэт. А если вы не привыкли к такой обуви, примерьте туфли на танкетке. Они гораздо удобнее коварных каблуков, к тому же сейчас - на пике модной волны.

Идеальная длина сапога для корпулентной дамы - до колена.

И не забывайте о магии украшений! Длинные бусы, цепочки «вытянут» силуэт. Службу сослужат завязанные «галстуком» шейные платки и шарфы.

Вас не украсят: дерзкие мини-юбки и ультракороткие платья, тонкий трикотаж, одежда из кожи, спортивные костюмы и леггинсы за пределами тренажерного зала, платья и топы без рукавов и обтягивающие джинсы.