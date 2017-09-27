Суть микрозайма

Экономика «равный-равному» произвела революцию в том, как люди занимаются бизнесом, и финансовый сектор видел впечатляющие успехи в использовании приложений P2P. Одним из наиболее часто используемых приложений является микрокредитование. Микрозаймы - это небольшие займы, которые выдаются отдельными лицами, а не банками или кредитными союзами. Эти кредиты могут быть выданы одним лицом или объединены несколькими лицами, каждый из которых вносит часть общей суммы. Все подробности на сайте https://www.zaymer.ru/microzaymy.

Зачастую микрокредиты предоставляются людям в странах третьего мира, где традиционное финансирование недоступно, чтобы помочь им начать малый бизнес. Кредиторы получают проценты по своим кредитам и погашению основной суммы после погашения займа. Поскольку кредит этих заемщиков может быть довольно низким, а риск невыполнения обязательств высокими, микрозаймы превышают рыночные процентные ставки, что делает их привлекательными для некоторых инвесторов.

Риск и вознаграждение микрокредитования

Микрокредитованию способствовали рост Интернета и всемирная взаимосвязь, которую он приносит. Люди, которые хотят использовать свои сбережения для кредитования, и те, кто стремится заимствовать, могут найти друг друга в Интернете и совершать сделки.

Кредитный рейтинг заемщиков меняется с использованием данных (в том числе, независимо от того, принадлежит ли заемщику имущество), проводится кредитная или фоновая проверка, а также учитывается история погашения, если заемщик участвовал в микрокредитах в прошлом. Даже те, у кого отличные кредитные рейтинги, могут рассчитывать заплатить немного больше, чем традиционный кредит. В результате кредиторы могут получить лучший доход, чем традиционные сбережения.

Поскольку эти кредиты обычно не подкрепляются каким-либо залоговым обеспечением, кредитор может ожидать восстановить малую часть вложенного или вовсе ничего не восстановить.

Из-за присущего риска одного микрозайма, кредиторы часто инвестируют только небольшую сумму за кредит, но могут финансировать портфель из множества десятков микрокредитов. Таким образом, любой заемщик должен понимать, что их кредит финансируется большим количеством кредиторов, каждый из которых составляет небольшой процент от общей суммы. Распространяя риск по широкому спектру кредитов с различными кредитными качествами и другими атрибутами, кредиторы должны быть уверены, что даже если один или два кредита окажутся несостоятельными по умолчанию, их портфели не будут уничтожены.

Кредиторы микрокредитов обычно являются частными лицами, так как профессиональные инвесторы и финансовые учреждения находят, что риски намного превышают вознаграждение. В результате большинство микрозаймов сравниваются друг с другом в чистом виде.