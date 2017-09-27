Как выбрать фритюрницы?

Достаточно вкусные лакомства готовят во фритюре. И здесь достойным помощником станет высококачественная фритюрница. На сайте компании Kobor вы сможете приобрести газовые фритюрницы по доступным ценам. Качество – на высоте, цены - "не кусаются". Вы всегда можете созвониться по телефону с консультантом и получить информацию по волнующим вас вопросам. Специалист поможет сделать правильный выбор, учитывая ваши предпочтения и пожелания. Вы останетесь довольны выбором, можете не сомневаться.

Главным во фритюрнице является специальная чаша. Она предназначается для того, чтобы в нее заливать масло. Здесь все и будет жариться. Возможны различные материалы для этой детали. Да и емкость может быть различной, в зависимости от модели прибора.

Нагревательный элемент ТЭН у фритюрницы может быть открытым либо закрытым. Многие современные модели оснащены закрытым элементом для нагревания.

Главным преимуществом подобных приборов является то, что можно приготовить самые разнообразные кулинарные лакомства. Но следует не злоупотреблять подобными блюдами, ведь регулярно употребляя жареную пищу, вы испортите себе желудок и подорвете свое здоровье. Поэтому можно баловать родных такими лакомствами, но не постоянно.

Газовые фритюрницы весьма удобны, боле выгодны по сравнению с электрическими моделями. Газ – более дешевый, а еще причиной выбора газовых моделей является то, что достаточно часто бывают перепады напряжения, поэтому электрическое оборудование может работать нестабильно.

С помощью газовых фритюрниц всегда есть возможность приготовить различные лакомства методом обжаривания в большом количестве масла.

Способ установки может быть напольным или настольным. Камера – открытой или закрытой. Кроме того, возможны дополнительные полезные опции, такие как терморегулятор и таймер, например.

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