Опасность возрождения нацизма - Вячеслав Кантор

Вторая мировая война принесла человечеству невероятно много горя, и оставила неизгладимый след в истории. Помимо военных действий, забравших миллионы жизней, настоящей трагедией для всего человечества остается Холокост. Истребление евреев нацистами по праву считается катастрофой двадцатого века - с горечью заявляет всемирно известный общественный деятель Вячеслав Моше Кантор. Приводит в ужас нынешний пересмотр последствий Второй мировой войны, и пропаганда нацизма в Латвии. Еще семьдесят лет назад, "больная идеология" нанесла непоправимый урон всему человечеству, и снова начинает попытки своего возрождения. Противостояние ксенофобии, антисемизму, нацизму во всех существующих формах и проявлениях - главная задача конгресса под председательством Вячеслава Кантора, на протяжении более десяти лет возглавляющего Европейско еврейский конгресс.

Вячеслав Кантор всеми силами пытается отстаивать защиту интересов еврейского общества, в память о том ужасном времени, унесшем жизни нескольким миллионам человек. Шествия неонацистов в Риге вызывают возмущения со стороны главы конгресса, особенного внимания заслуживает тот факт, что власти страны, никаким образом не препятствовали проведению подобного рода мероприятий, что является попустительством и бездействием, противоречащим всем нормам морали.

Вячеслав Кантор уверен, что будущее Европы должно строится на четком осуждении неонацистских идей, дабы не вводить подрастающее поколение в заблуждение, что может очень негативно сказаться на мировоззрении молодых людей.

К сожалению, существует достаточное количество нечистоплотных политиков и организаций, которые в попытке вырвать власть любой ценой, готовы идти на многое, если не на всё. Именно такие личности создают "особое настроение" в умах общества, неустанно манипулируя и настраивая людей против друг друга.

Акты нацизма являются преступлением против всего человечества, именно поэтому нужно жестко пресекать и подавлять любые попытки возобновления подобных настроений в обществе.