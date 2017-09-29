Вопрос предотвращения ядерной угрозы - Вячеслав Моше Кантор

Проблемы во взаимопонимании народов стран мира, всегда были, и к сожалению, останутся быть самой большой трагедией человечества. Несмотря на то, что на дворе двадцать первое столетие, в мире не утихают войны и конфликты, даже живя в цивилизованное время, люди по-прежнему не могут между собой договориться. Вячеслав Моше Кантор на протяжении многих лет борется за урегулирование различного рода социальных и общественных проблем, которые каким-либо образом влияют на политическую обстановку, и на общую картину мира в целом. Общественный деятель мирового масштаба Вячеслав Кантор, на данный момент занимается решением огромного количества проблем. Неустанно возникающие конфликты между нациями, народами, странами, религиозными группами, терроризм - для решения подобного рода вопросов требуется немало сил, а главное - талант. Главная задача общественного деятеля - сохранить международную безопасность, ведь даже несмотря на официальное прекращение противостояния между государствами с ядерным оружием, все еще существует угроза ядерной войны. Специалисты Люксембургского форума, под четким руководством Вячеслава Кантора, проводят тщательные исследования на тему ядерной угрозы в мире, и уверены, данная проблема не исчерпала себя, и остается актуальной в настоящее время. Десять лет назад, в 2007 году состоялась международная конференция, целью которой было предотвратить ядерную катастрофу в мире. Присутствовали самые влиятельные деятели и эксперты, данная встреча получила статус самого авторитетного мероприятия десятилетия. Ученые, политики, общественные деятели вместе обсуждали необходимость совместной эффективной борьбы против ядерного терроризма, который стремительно набирал обороты. Было необходимо приступить к реальным практическим шагам по предотвращению угрозы распространения ядерного оружия. Благодаря председательству Моше Кантора, все необходимые действия были выполнены. Несмотря на все усилия, проблема ядерного терроризма еще более обострилась, и требует еще более эффективного решения.

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