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Общество

Нижегородская Дума рассмотрит предложения по регламентированию выступлений на заседаниях комиссий

13 ноября 2017 14:40  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума рассмотрит предложения по регламентированию выступлений на заседаниях своих комиссий. Данный вопрос вынесен на ноябрьское заседание Думы комиссией по МСУ 13 ноября 2017 года.

Проект решения об изменениях предполагает, в частности, что председатели комиссий будут иметь право прерывать выступающих по истечении установленного времени выступления, прерывать дебаты, призывать к порядку, выносить порицание лицам, не реагирующим на замечания и нарушающим Регламент, а также лишать их права голоса.

"Председательствующий на заседании постоянной комиссии Думы обязан (в частности) устанавливать перед началом заседания порядок проведения и продолжительность заседания; определять количество вопросов, которые могут быть заданы каждым выступающим, устанавливать время для каждого вопроса", - говорится в документе.

Проектом решения также предлагается, что повестка заседания комиссии формируется на основании предложений главы Нижнего Новгорода, его заместителей, постоянных комиссий Думы, членов постоянных комиссий Думы.

Депутат Евгений Лазарев заявил, что предложение о том, что формировать повестку могут только члены комиссий – в корне неверное. "Давайте пусть тогда все депутаты будут входить во все комиссии. Складывается ощущение, что городские руководители занимаются тем, что обеспечивают режим тишины", - подчеркнул депутат.

Председатель комиссии Гордумы по соцполитике Василий Пушкин отметил, что при подготовке правок вносил свои предложения. "Должен быть четкий регламент, чтобы депутаты не переругивались, не прерывали друг друга. Кроме того, это побудит парламентариев работать с руководителями структурных подразделений до комиссий", - считает Пушкин.

Депутат Владимир Тарасов, в свою очередь, подчеркнул, что депутаты "только Евгения Ивановича слушают все комиссии. "Правки делаются в основном для того, чтобы вы не мешали работе комиссий", - обратился он к Евгению Лазареву.

По итогам обсуждения вопроса было принято решение вынести вопрос о правках в Регламент на ноябрьское заседание с редакционной правкой: оставить за всеми депутатами право вносить вопросы в повестки постоянных комиссий.

Напомним, 18 октября 2017 года нижегородская Дума приняла решение лишать слова выступающих на заседании за продолжительные выступления.

Кроме того, будут удаляться из зала заседания лица (за исключением депутатов), которые нарушают продолжительность времени для выступления, отклоняются от темы рассматриваемого вопроса.

Также напомним, что Гордума пять раз отклоняла изменения в регламент Гордумы, предлагаемые Евгением Лазаревым.

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