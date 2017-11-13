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Общество

Администрация Канавинского района наградила шестерых нижегородских полицейских

13 ноября 2017 14:48  [151] Общество
Администрация Канавинского района наградила шестерых нижегородских полицейских

Администрация Канавинского района наградила шестерых нижегородских полицейских

Фото: Администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода наградила шестерых нижегородских полицейских к 100-летию органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации 13 ноября 2017 года.

На торжественном мероприятии присутствовали руководители администраций Канавинского, Автозаводского, Сормовского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Мероприятие было организовано на территории размещения полка патрульно-постовой службы полиции.

В ходе праздника заместитель главы администрации Канавинского района Анатолий Багров вручил благодарственные письма главы администрации за успешное выполнение особо сложных и важных задач, добросовестное исполнение служебного долга, и личный вклад в раскрытие преступлений и задержание преступников сотрудникам полиции Светлане Расковой, Андрею Кочину, Алексею Городецкому, Михаилу Лукоянову, Михаилу Удалову, а также командиру полка ППС нижегородского управления МВД РФ, полковнику полиции Сергею Минаеву.

"Хочется искренне поздравить присутствующих здесь сотрудников органов внутренних дел с этим замечательным праздником, а также поблагодарить за действительный профессионализм в работе: в раскрытии преступлений, в поимке преступников. Мы всегда можем положиться на сотрудников полиции, которые стоят на страже порядка и справедливости", - поздравил собравшихся Анатолий Багров.

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