Офис "Горьковский" нижегородского филиала Альфа-Банка переходит на полную рабочую неделю с 13 ноября Бизнес

Ведущий кредитно-кассовый офис "Горьковский" нижегородского филиала Альфа-Банка с 13 ноября 2017 года для клиентов-физических лиц начинает работать в режиме полной рабочей недели без выходных. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с понедельника по субботу отделение открыто с 09:00 до 20:00, а в воскресенье — с 10:00 до 17:00.

"ККО "Горьковский" расположен в Нижегородском районе города по адресу ул. Горького, 140, прямо возле входа на станцию метро "Горьковская". Этот просторный и удобный офис нового формата отметил свое новоселье в апреле текущего года. Отделение принимает большой поток посетителей - физических лиц", - говорится в пресс-релизе.

Банк обращает внимание клиентов на то, что с 3 ноября 2017 года другой кредитно-кассовый офис — "Волга", расположенный по адресу ул. Белинского, 61, рядом с Оперным театром, будет работать с частными клиентами шесть дней в неделю вместо прежних семи. Рабочие дни — с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00.

"Альфа-Банк большое внимание уделяет высокому уровню сервиса в своих отделениях. Поэтому для удобства частных клиентов, поток которых сейчас максимален именно в ККО "Горьковский", мы скорректировали график работы двух офисов. Обновленное отделение на Горького стало флагманом розничной сети банка в Нижнем Новгороде, в день здесь обслуживаются до 110 человек. Это неудивительно: помещение четко спланировано и зонировано с учетом потребностей клиентов, оснащено самым современным оборудованием, зоной самообслуживания с тремя новыми японскими банкоматами с функцией ресайклинга (самоинкассации). Офис красивый и комфортный, его местоположение исключительно удачное – в самом центре города, недалеко от основных транспортных развязок нагорной части Нижнего Новгорода", - рассказал исполняющий обязанности директора по розничному бизнесу филиала Альфа-Банка Игорь Ивакин.

В остальных отделениях банка график работы с физическим лицами остался неизменным.