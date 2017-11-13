Пытавшаяся пролезть под поездом женщина погибла на станции Починки в Нижегородской области Происшествия

Фото: Приволжское СУ на транспорте СК России

Женщина погибла под колесами поезда на станции Починки при попытке пролезть под ним 13 ноября 2017 года. Об этом сообщается на официальной странице Вконтакте Приволжского СУ на транспорте СК России.

Согласно информации, по предварительным данным, около 5:30 электропоезд №6404 сообщением "Нижний Новгород - Заволжье" смертельно травмировал женщину. На место происшествия прибыли следователи, сотрудники полиции и медики.

Сейчас Приволжское следственное управление проводит проверку. Кроме того, они готовят представление в адрес руководства ГЖД о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.

Напомним также, что грузовой поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Дзержинске 17 сентября.