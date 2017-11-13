Нижегородская администрация установила тариф на аренду автобуса в 309 рублей за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация установила тариф на предоставление одного автобуса "в аренду без экипажа" в 309 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Нижнего Новгорода 13 ноября 2017 года.



Постановление "Об установлении тарифов на услуги от прочей деятельности, оказываемые муниципальным предприятием "Нижгортранс" подписано и.о. сити-менеджера Наталией Казачковой 10 ноября 2017 года. Так, на технический осмотр одного автобуса на автостанции "Канавинская" администрация установила тариф в 55,24 рублей.



За услуги по предоставлению одного автобуса "в аренду без экипажа" марки ЛиАЗ-529360 "Нижгортранс" будет брать 308,78 рублей в сутки.



Напомним, что МП "Нижегородская городская транспортная компания" создана в июле 2017 года. Уставный капитал – 46,5 млн рублей. Учредитель – город Нижний Новгород. Гендиректором нового МП является замдиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Александр Хватов. В распоряжении предприятия 150 новых автобусов, которые администрация приобрела в 2017 году.