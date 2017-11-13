Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2017 11:59  [10] Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожного курения в Нижегородской области 13 ноября
14 ноября 2017 11:01  [68] Десятилетний ребёнок погиб на пожаре в Павлово Нижегородской области 13 ноября
14 ноября 2017 10:05  [103] Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Лысковском районе Нижегородской области Владимира Филиппова
14 ноября 2017 09:51  [229] "Лада" сбила двух 12-летних девочек в Ваче Нижегородской области 13 ноября
13 ноября 2017 19:31  [190] "Нижегородский лесокомбинат" оштрафован на 280 тысяч рублей за тяжелую травму машиниста рубительной машины
13 ноября 2017 19:13  [151] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти
13 ноября 2017 17:09  [296] Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов в нижегородской больнице
13 ноября 2017 16:38  [443] Пытавшаяся пролезть под поездом женщина погибла на станции Починки в Нижегородской области
13 ноября 2017 12:26  [270] Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку в Балахнинском районе Нижегородской области 12 ноября
13 ноября 2017 12:14  [225] Житель Дзержинска Нижегородской области повторно обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов в нижегородской больнице

13 ноября 2017 17:09  [296] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов третьей степени в больнице. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 13 ноября 2017 года.

Дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности) было заведено областной прокуратурой после доследственной проверки информации о причинении двухнедельной девочке ожогов третьей степени в больнице "Айболит" в Сормовском районе.

Согласно информации, 13 ноября 2017 года и.о. прокурора области это уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУ СК. Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph