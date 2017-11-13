Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов в нижегородской больнице

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Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов третьей степени в больнице. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 13 ноября 2017 года.
Дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности) было заведено областной прокуратурой после доследственной проверки информации о причинении двухнедельной девочке ожогов третьей степени в больнице "Айболит" в Сормовском районе.
Согласно информации, 13 ноября 2017 года и.о. прокурора области это уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУ СК. Расследование продолжается.
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