Грант в 200 тысяч рублей для открытия своего бизнеса получит нижегородская "мама-предприниматель". Об этом сообщило НРО "Опоры России"
Согласно информации, с 20 по 24 ноября 2017 года в Нижнем Новгороде будет проходить федеральный образовательный проект "Мама- предприниматель", который поможет инициативным нижегородкам получить базовые знания в сфере бизнеса и выиграть стартовый капитал для реализации собственных идей.
В рамках программы жительницы области смогут пройти обучение у московского бизнес-тренера Вероники Пешковой, а также получить полезные советы и навыки от коммерческого директора АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" Александра Варавина.
Кроме того, образовательным проектом предусмотрено знакомство начинающих предпринимательниц с теми женщинами, которые уже достигли успеха в бизнесе. Участницам предстоит побывать на производстве дизайнерской одежды, оценить сервис в салоне красоты и на примерах увидеть, почему так важно социальное предпринимательство.
По итогам обучения нижегородкам предстоит защитить свои бизнес-проекты, после чего компетентное жюри выберет победительницу. Ей будет вручен грант в размере 200 тысяч рублей.
Заявки в регионе принимаются по 15 ноября включительно.
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