Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 13 ноября 2017 года.

По версии следствия, вечером 4 июля 2017 года в доме п. Новое Доскино обвиняемый жестоко избил 66-летнего тестя. Потерпевший смог выбраться на улицу и пройти небольшое расстояние, после чего упал и умер от полученных ран.

Дом, в котором произошло преступление, принадлежал погибшему. В доме также проживала дочь убитого со своей семьей. В тот день отец поссорился с дочерью и ударил ее. Обвиняемый, который является мужем обиженной женщины, вступился за нее и жестоко избил тестя.

Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвинение по этой статье предусматривает максимальный срок наказания в 15 лет лишения свободы.

Мужчина арестован, вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.