Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2017 11:59  [25] Двое мужчин погибли на пожарах из-за неосторожного курения в Нижегородской области 13 ноября
14 ноября 2017 11:01  [69] Десятилетний ребёнок погиб на пожаре в Павлово Нижегородской области 13 ноября
14 ноября 2017 10:05  [104] Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Лысковском районе Нижегородской области Владимира Филиппова
14 ноября 2017 09:51  [235] "Лада" сбила двух 12-летних девочек в Ваче Нижегородской области 13 ноября
13 ноября 2017 19:31  [190] "Нижегородский лесокомбинат" оштрафован на 280 тысяч рублей за тяжелую травму машиниста рубительной машины
13 ноября 2017 19:13  [152] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти
13 ноября 2017 17:09  [297] Уголовное дело возбуждено по факту получения младенцем ожогов в нижегородской больнице
13 ноября 2017 16:38  [444] Пытавшаяся пролезть под поездом женщина погибла на станции Починки в Нижегородской области
13 ноября 2017 12:26  [270] Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку в Балахнинском районе Нижегородской области 12 ноября
13 ноября 2017 12:14  [225] Житель Дзержинска Нижегородской области повторно обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком
Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти

13 ноября 2017 19:13  [152] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в избиении тестя до смерти в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 13 ноября 2017 года.

По версии следствия, вечером 4 июля 2017 года в доме п. Новое Доскино обвиняемый жестоко избил 66-летнего тестя. Потерпевший смог выбраться на улицу и пройти небольшое расстояние, после чего упал и умер от полученных ран.

Дом, в котором произошло преступление, принадлежал погибшему. В доме также проживала дочь убитого со своей семьей. В тот день отец поссорился с дочерью и ударил ее. Обвиняемый, который является мужем обиженной женщины, вступился за нее и жестоко избил тестя.

Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвинение по этой статье предусматривает максимальный срок наказания в 15 лет лишения свободы.

Мужчина арестован, вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph