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Общество

Администрация Нижнего Новгорода направит более 12 млн рублей на ремонт дороги по ул. Шнитникова

14 ноября 2017 09:37  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода направит более 12 млн рублей на ремонт автодороги по ул. Шнитникова в Автозаводском районе. Об этом сообщается в документах на сайте Госзакупок 13 ноября 2017 года.

Согласно информации, по итогам аукциона победитель должен будет выполнить ремонт автомобильной дороги на участке по указанной улице от д.10 до д.20, а также от ул. Фучика до д.20 по ул. Шнитникова.

Заказчиком аукциона является департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 млн 206 тысяч рублей. На реализацию проекта выделены средства из областного дорожного фонда Нижегородской области (12 млн 84 тысячи рублей) и средства муниципального дорожного фонда Нижнего Новгорода (122 тысячи рублей).

Электронный аукцион по выбору победителя состоится 4 декабря 2017 года. Работы должны быть выполнены в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в областном центре запланирован ремон на 30 участках автодорог.

Напомним, в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году в Нижегородской области отремонтировано 115,5 км автодорог. При этом в Нижнем Новгороде в 2017 году проводится ремонт дорог на общей площадью около 1,6 кв. км, что составляет 11,4% от общей площади дорог и тротуаров. За счет всех ремонтных программ в 2017 году в регионе отремонтировано 211,8 км дорог.

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