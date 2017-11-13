Чистая прибыль "НИТЕЛ" за девять месяцев 2017 года сократилась на треть

Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Нижегородский телевизионный завод имени Ленина" ("НИТЕЛ") за девять месяцев 2017 года сократилась на 34,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 366 млн 157 тысяч рублей.
Как сообщается в квартальном отчете предприятия, выручка в январе – сентябре 2017 года увеличилась на 16,01% по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – до 5 млрд 870 млн 291тысячи рублей, себестоимость выросла на 22,47% - до 5 млрд 284 млн 213 тысяч рублей.
Прибыль от продаж "НИТЕЛ" за девять месяцев текущего года сократилась на 20,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 520 млн 638 тысяч рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 34,00% - до 466 млн 766 тысяч рублей.
Дебиторская задолженность общества в течение января – сентября 2017 года выросла на 21,75% - до 2 млрд 127 млн 37 тысяч рублей, кредиторская задолженность, напротив, сократилась на 31,71% - до 3 млрд 676 млн 361 тысячи рублей.
СПРАВКА:
Завод "НИТЕЛ" был открыт в 1917 году как телефонный завод. Со временем перешел на выпуск связных радиостанций, а впоследствии на выпуск радиолокационной техники. В настоящее время предприятие выпускает радиолокационную технику. Акционерами завода являются члены совета директоров. ОАО "НИТЕЛ" включено в перечень стратегических предприятий, в региональный перечень системообразующих предприятий и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
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