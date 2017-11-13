Чистая прибыль "НИТЕЛ" за девять месяцев 2017 года сократилась на треть Бизнес

Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Нижегородский телевизионный завод имени Ленина" ("НИТЕЛ") за девять месяцев 2017 года сократилась на 34,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 366 млн 157 тысяч рублей.

Как сообщается в квартальном отчете предприятия, выручка в январе – сентябре 2017 года увеличилась на 16,01% по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – до 5 млрд 870 млн 291тысячи рублей, себестоимость выросла на 22,47% - до 5 млрд 284 млн 213 тысяч рублей.

Прибыль от продаж "НИТЕЛ" за девять месяцев текущего года сократилась на 20,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 520 млн 638 тысяч рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 34,00% - до 466 млн 766 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность общества в течение января – сентября 2017 года выросла на 21,75% - до 2 млрд 127 млн 37 тысяч рублей, кредиторская задолженность, напротив, сократилась на 31,71% - до 3 млрд 676 млн 361 тысячи рублей.

СПРАВКА:

Завод "НИТЕЛ" был открыт в 1917 году как телефонный завод. Со временем перешел на выпуск связных радиостанций, а впоследствии на выпуск радиолокационной техники. В настоящее время предприятие выпускает радиолокационную технику. Акционерами завода являются члены совета директоров. ОАО "НИТЕЛ" включено в перечень стратегических предприятий, в региональный перечень системообразующих предприятий и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.