Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2017 19:47  [199] "Индексация стоимости питания в школах экономически обоснована", - Павел Пашинин
14 ноября 2017 19:30  [255] Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта "Цифровой город" в Нижегородской области в 2018 году
14 ноября 2017 18:55  [113] Фракция "Единой России" в Думе Нижнего Новгорода поддержала проведение "Горьковских уроков"
14 ноября 2017 18:34  [201] Нижегородская администрация направит 3,5 млн рублей на аварийный ремонт тоннеля метро
14 ноября 2017 18:29  [110] Победившие в экологическом конкурсе две нижегородские школьницы побывали в "Артеке"
14 ноября 2017 18:14  [125] Нижегородская администрация намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования
14 ноября 2017 17:16  [1102] МЧС предупреждает о вероятности ЧС из-за ветра и снега в Нижегородской области 14-15 ноября
14 ноября 2017 17:13  [264] "Семьям с доходом чуть выше минимума платить за питание школьников после повышения цен будет трудно", - Надежда Жукова
14 ноября 2017 16:53  [113] ГУ МЧС РФ по Нижегородской области будет помогать епархии развивать подразделения пожарной охраны
14 ноября 2017 15:51  [108] Прием учащихся школы №27 в ряды "Юнармии" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 17 ноября
Общество

Нижегородская администрация намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования

14 ноября 2017 18:14  [125] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования ГО и ЧС на базе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Закупку проводит "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода".

Центр расположится по адресу: ул. Гоголя, д. 8В. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25,94 млн рублей. Аукцион назначен на 4 декабря.

Срок выполнения работ – в течение 15 календарных дней с момента подписания муниципального контракта (до 29 декабря 2017 года).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph