Нижегородская администрация намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования ГО и ЧС на базе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Закупку проводит "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода".

Центр расположится по адресу: ул. Гоголя, д. 8В. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25,94 млн рублей. Аукцион назначен на 4 декабря.

Срок выполнения работ – в течение 15 календарных дней с момента подписания муниципального контракта (до 29 декабря 2017 года).