Нижегородский машзавод за девять месяцев получил 309,6 млн рублей чистого убытка Бизнес

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") за девять месяцев получило 309 млн 585 тысяч рублей чистого убытка. Об этом сообщается в отчете предприятия.

Согласно документу, выручка завода в январе – сентябре 2017 года сократилась на 27,71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млрд 97,117 млн рублей, себестоимость снизилась на 11,06% - до 3 млрд 762 млн 56 тысяч рублей.

Прибыль от продаж НМЗ в январе – сентябре 2017 года сократилась в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 323 млн 294 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность общества за девять месяцев 2017 года снизилась на 11,49% - до 6 млрд 981 млн 315 тысяч рублей, кредиторская задолженность, напротив, возросла на 3,32% - до 20 млрд 292 млн 216 тысяч рублей.

СПРАВКА:

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.