"Индексация стоимости питания в школах экономически обоснована", - Павел Пашинин Общество

"Решение об индексации стоимости питания в школах экономически обосновано", - сказал 14 ноября 2017 года бизнесмен, член общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя изменение стоимости завтраков и обедов в школах.

"Цена и качество продуктов объективно связаны и есть незначительный рост в пределах инфляции. Стоимость продуктов за последние два года значительно изменилась, в то время как цены на школьное питание оставались прежними. Понятно, что долго это продолжаться не могло - в рацион детей необходимо включать больше свежих овощей, фруктов, рыбу и мясо. Есть требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания детей в образовательных учреждениях и директор обязан организовать полноценное питание и не экономить на качестве продуктов ни в коем случае", - сказал Пашинин.

Он добавил, что здоровье детей неразрывно связано с качеством их питания. "Я считаю, что привычку питаться правильно, надо воспитывать с детства. Поскольку большую часть дня дети проводят за уроками, то школа просто обязана позаботиться о сбалансированном рационе питания своих воспитанников. Она должна обеспечить качественными продуктами, содержащими все необходимые микроэлементы и витамины, чтобы родители не волновались", - пояснил Пашинин.

Напомним, с 7 ноября стоимость питания в школах была увеличена: на завтрак - до 66 рублей (рост на 22%), на обед – до 80 рублей (рост на 21%), на полдник – до 30 рублей (рост на 7%). Горадминистрация объяснила индексацию следующими причинами: существенный рост цен на продукты питания за последние два года, требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания, усиление общественного контроля за организацией питания в школах.