Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2017 19:47  [198] "Индексация стоимости питания в школах экономически обоснована", - Павел Пашинин
14 ноября 2017 19:30  [255] Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта "Цифровой город" в Нижегородской области в 2018 году
14 ноября 2017 18:55  [113] Фракция "Единой России" в Думе Нижнего Новгорода поддержала проведение "Горьковских уроков"
14 ноября 2017 18:34  [200] Нижегородская администрация направит 3,5 млн рублей на аварийный ремонт тоннеля метро
14 ноября 2017 18:29  [110] Победившие в экологическом конкурсе две нижегородские школьницы побывали в "Артеке"
14 ноября 2017 18:14  [124] Нижегородская администрация намерена направить почти 26 млн рублей на создание единого центра экстренного реагирования
14 ноября 2017 17:16  [1100] МЧС предупреждает о вероятности ЧС из-за ветра и снега в Нижегородской области 14-15 ноября
14 ноября 2017 17:13  [262] "Семьям с доходом чуть выше минимума платить за питание школьников после повышения цен будет трудно", - Надежда Жукова
14 ноября 2017 16:53  [113] ГУ МЧС РФ по Нижегородской области будет помогать епархии развивать подразделения пожарной охраны
14 ноября 2017 15:51  [108] Прием учащихся школы №27 в ряды "Юнармии" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 17 ноября
Общество

"Индексация стоимости питания в школах экономически обоснована", - Павел Пашинин

14 ноября 2017 19:47  [198] Общество

"Решение об индексации стоимости питания в школах экономически обосновано", - сказал 14 ноября 2017 года бизнесмен, член общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя изменение стоимости завтраков и обедов в школах.

"Цена и качество продуктов объективно связаны и есть незначительный рост в пределах инфляции. Стоимость продуктов за последние два года значительно изменилась, в то время как цены на школьное питание оставались прежними. Понятно, что долго это продолжаться не могло - в рацион детей необходимо включать больше свежих овощей, фруктов, рыбу и мясо. Есть требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания детей в образовательных учреждениях и директор обязан организовать полноценное питание и не экономить на качестве продуктов ни в коем случае", - сказал Пашинин.

Он добавил, что здоровье детей неразрывно связано с качеством их питания. "Я считаю, что привычку питаться правильно, надо воспитывать с детства. Поскольку большую часть дня дети проводят за уроками, то школа просто обязана позаботиться о сбалансированном рационе питания своих воспитанников. Она должна обеспечить качественными продуктами, содержащими все необходимые микроэлементы и витамины, чтобы родители не волновались", - пояснил Пашинин.

Напомним, с 7 ноября стоимость питания в школах была увеличена: на завтрак - до 66 рублей (рост на 22%), на обед – до 80 рублей (рост на 21%), на полдник – до 30 рублей (рост на 7%). Горадминистрация объяснила индексацию следующими причинами: существенный рост цен на продукты питания за последние два года, требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания, усиление общественного контроля за организацией питания в школах.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph