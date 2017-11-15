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Происшествия

Ранее судимая нижегородка подозревается в покушении на убийство сожителя Канавинском районе

15 ноября 2017 13:22  [122] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина подозревается в покушении на убийство гражданского мужа в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 15 ноября 2017 года.

По версии следствия, утром 13 ноября подозреваемая пришла в квартиру на ул. Совнаркомовской, но ее гражданский муж не пустил ее внутрь. Из-за этого между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла мужчине ножевое ранение в спину. 42-летний пострадавший был госпитализирован и получил экстренную медпомощь.

Подозреваемая была задержана. Во время допроса она дала признательные показания и сообщила, что за несколько дней до инцидента она ушла из дома и не проживала с сожителем из-за его поведения. В тот день она решила вернуться и помириться с ним.

Уголовное дело в отношении 29-летней женщины возбуждено по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Ранее она уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в августе суд приговорил нижегородскую пенсионерку к шести годам лишения свободы за покушение на убийство снохи.

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