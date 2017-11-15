Нижегородская администрация рассчитывает газифицировать более 1,5 тысяч частных домов до 2025 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация рассчитывает газифицировать более 1,5 тысяч частных домов до 2025 года. Об этом говорится в муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в Нижнем Новгороде на 2018 - 2020 годы".



На заседании Гордумы 15 ноября 2017 года данная программа была утверждена. В ней, в частности, отмечается "актуальность проблемы газификации индивидуального жилищного фонда в городе".



"Остаются территории, где отсутствует газоснабжение. Существующие городские газораспределительные сети не обеспечивают потребностей жителей ряда территориальных образований: г.п. Зеленый Город, слобода Печеры, деревня Кузнечиха, ТИЗы: Покровское, Утечино, Колос, деревня Луч, поселок Орловские Дворики, жилой район Большие Овраги, жилые дома в районе ул. Родионова. В период до 2025 года предусмотрено создание условий для газоснабжения не менее 1537 домов существующего индивидуального жилищного фонда", - сообщается в документе.



Программа на 2018 - 2020 годы также предполагает: прокладку сетей протяженностью 2,4 км централизованного водоснабжения деревни Кузнечиха, ликвидацию открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка, проектирование и строительство 47 км сетей ливневой канализации.



На реализацию всей программы на 2018 год заложено 38 млн рублей, на 2019 и 2020 годы – по 60 млн рублей.