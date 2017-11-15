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Общество

Комиссия проверила строительство инфраструктурных объектов в Канавинском районе Нижнего Новгорода

15 ноября 2017 13:50  [137] Общество
Елизавета Солонченко и Анатолий Багров

Елизавета Солонченко и Анатолий Багров

Фото: Администрация Канавинского района

Комиссия 14 ноября проверила строительство инфраструктурных объектов в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 15 ноября 2017 года.

Согласно информации, в объезде приняли участие глава города Елизавета Солонченко, заместитель главы администрации Канавинского района Анатолий Багров, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Антон Максимов, начальник управления экономического развития Эдуард Цветков.

В ходе объезда комиссия посетила территорию возле дома №20 по ул. Карла Маркса, на которой на минувшей неделе была снесена группа нестационарных торговых объектов, территорию детского дома №5 – пустующее здание, которое будет перепрофилировано в детский сад, и территорию в границах улиц Должанская, дом №9, Совнаркомовская, дом №28, которая была реконструирована в рамках программы "Комфортная городская среда".

По итогам объезда Солонченко оценила проводимую в районе работу как "удовлетворительно", а заглавы райадминистрации Багров заявил, что проблемы, выявленные в ходе объезда, будут устранены.

"По всем проблемам, отмеченным по итогам объезда территорий в Канавинском районе уже ведется работа по их устранению. Масштаб проведения работ в районе действительно широк, усердно работаем над тем, чтобы необходимый объем работ был выполнен в нужные сроки", - отметил Багров.

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