Комиссия проверила строительство инфраструктурных объектов в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Елизавета Солонченко и Анатолий Багров Фото: Администрация Канавинского района

Комиссия 14 ноября проверила строительство инфраструктурных объектов в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 15 ноября 2017 года.

Согласно информации, в объезде приняли участие глава города Елизавета Солонченко, заместитель главы администрации Канавинского района Анатолий Багров, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Антон Максимов, начальник управления экономического развития Эдуард Цветков.

В ходе объезда комиссия посетила территорию возле дома №20 по ул. Карла Маркса, на которой на минувшей неделе была снесена группа нестационарных торговых объектов, территорию детского дома №5 – пустующее здание, которое будет перепрофилировано в детский сад, и территорию в границах улиц Должанская, дом №9, Совнаркомовская, дом №28, которая была реконструирована в рамках программы "Комфортная городская среда".

По итогам объезда Солонченко оценила проводимую в районе работу как "удовлетворительно", а заглавы райадминистрации Багров заявил, что проблемы, выявленные в ходе объезда, будут устранены.

"По всем проблемам, отмеченным по итогам объезда территорий в Канавинском районе уже ведется работа по их устранению. Масштаб проведения работ в районе действительно широк, усердно работаем над тем, чтобы необходимый объем работ был выполнен в нужные сроки", - отметил Багров.