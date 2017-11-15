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Бизнес

Нижегородская Дума одобрила сохранение до 2020 года ставку ЕНВД в 7,5% для впервые зарегистрированных ИП

15 ноября 2017 15:05  [113] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума одобрила сохранение до 2020 года ставку ЕНВД в 7,5% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП). Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Согласно решению, на 2018-2020 годы сохранена ставка единого налога в размере 7,5% величины вмененного дохода для налогоплательщиков: организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Напомним, что администрация города ожидает недобора по налоговым сборам по итогам 2017 года. Из-за этого Дума, в частности, уменьшила доходы бюджета на 274,7 млн рублей: со статьи доходов по налогу на имущество физических лиц снимается 40,9 млн рублей, с земельного налога – 200 млн рублей, с ЕНВД – 74,3 млн рублей, с госпошлины – 54,8 млн рублей.

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