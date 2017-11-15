Асхат Каюмов: "Почаинская застройка - "поплывет"!" - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 15 ноября Общество

У жителей Нижнего Новгорода отбирают экологически и исторически значимую зону. Территорию давно отдали застройщику, причем отдали совершенно бесплатно. В течение всех восьми лет, с тех пор, как ООО "МСК" начало свою деятельность на территории Почаинского оврага, фирма не платила городу за аренду. И сейчас долг составляет 37 млн рублей! При этом застройщик еще и в суд подал, чтобы город снизил ему арендные платежи. В свою очередь нижегородские экологи бьют тревогу: овраг выполняет важнейшие экологические функции. Без него в верхней части города будет невозможно дышать, и это при том в Нижнем растет смертность от болезней органов дыхания. Подробности — в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

В Нижнем Новгороде резко подорожало школьное питание. Согласно новым поправкам, стоимость ежедневного рациона на одного ребенка в муниципальных школах составит: завтрак — 66 рублей, обед — 80 рублей, полдник — 30 рублей. Резкое повышение цен председатель комиссии по социальной политике Василий Пушкин объясняет инфляцией и подорожанием продуктов. Из-за этого школьным столовым сначала пришлось поступиться объемом порций, а затем и качеством продуктов. Только вот инфляцию-то у нас декларируют на уровне 4-6%, а родители раскошелятся сразу на 22 рубля! Да и сам Пушкин является не просто депутатом городской Думы, но и директором холдинга, поставляющего продукты в школы нашего города, следовательно повышение стоимости питания предпринимателю только на руку. Все подробности читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Домоуправляющие компании лишат права собирать деньги за коммунальные услуги. Новый законопроект подготовило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Причина до нельзя банальна и проста — уйти от коррупционных схем, в которой, по-видимому, участвуют не чистые на руку ДУКи, ведь деньги за услуги мы с вами платим исправно, а до ресурсоснабжающих организаций наши кровные так и не доходят. Депутаты Госдумы даже подозревают, что коммунальные платежи населения прямиком поступают на счета аффилированных фирм небезызвестной московской компании "Домком Инвест", которая весной нынешнего года приобрела 75% акций ДУКов Московского, Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов. Подробности — в свежем номере "Нижегородского рабочего".