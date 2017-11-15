Нижегородская Дума утвердила право председателей устанавливать время для выступлений на заседаниях комиссий Политика

Заседание городской Думы Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума утвердила право председателей устанавливать время для выступлений на заседаниях возглавляемых ими комиссий. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Сегодня местный парламент регламентировал выступления на заседаниях постоянных комиссий Гордумы. Документ предполагает, в частности, что председатели комиссий имеют право прерывать выступающих по истечении установленного времени выступления, прерывать дебаты, призывать к порядку, выносить порицание лицам, не реагирующим на замечания и нарушающим Регламент, а также лишать их права голоса.

"Председательствующий на заседании постоянной комиссии Думы обязан (в частности) устанавливать перед началом заседания порядок проведения и продолжительность заседания; определять количество вопросов, которые могут быть заданы каждым выступающим, устанавливать время для каждого вопроса", - также говорится в документе.

За принятие поправок в регламент проголосовали 28 из 37 присутствующих депутатов, один – против (публично выступил против правок депутат Евгений Лазарев, - прим. НИА "Нижний Новгород"), остальные не голосовали.

Напомним, что 13 ноября 2017 года депутат Евгений Лазарев, оценив вышеназванные правки, заявил: "городские руководители занимаются тем, что обеспечивают режим тишины". Депутат Владимир Тарасов, в свою очередь, подчеркнул, что депутаты "только Евгения Ивановича слушают все комиссии, и правки делаются в основном для того, чтобы он не мешал работе комиссий".

Напомним также, 18 октября 2017 года нижегородская Дума приняла решение лишать слова выступающих на заседании за продолжительные выступления.

Кроме того, будут удаляться из зала заседания лица (за исключением депутатов), которые нарушают продолжительность времени для выступления, отклоняются от темы рассматриваемого вопроса.

Ранее сообщалось, что Гордума пять раз отклоняла изменения в регламент Гордумы, предлагаемые Евгением Лазаревым.