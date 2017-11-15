Гордума утвердила срок полномочий председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума утвердила срок полномочий председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании Думы 15 ноября 2017 года.



Сегодня депутатским корпусом были приняты правки в положение об Общественной палате областного центра. Так, теперь в документе прописано, в частности, что председатель палаты избирается сроком на шесть месяцев из числа ее членов открытым голосованием.



"Общественная палата вправе образовать Совет, который координирует деятельность палаты и осуществляет ее взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями. В состав Совета входят председатель Общественной палаты, его заместитель (заместители) председатели рабочих групп", - говорится в положении.



Общественная палата должна будет ежегодно готовить и публиковать отчет о своей деятельности на официальном сайте городской Думы.



Напомним, в Общественную палату Нижнего Новгорода, первый созыв которой был сформирован в августе 2017 года, вошли 33 человека. Палату возглавила гендиректор нижегородской юридической группы "Т.М.-Сервис" Юлия Крузе, ее заместителями стали заведующий кафедрой философии и политологии НИУ РАНХиГС Андрей Дахин и директор "Регионального кадрового центра" Наталья Моисеенко.