Городская Дума Нижнего Новгорода
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Гордума утвердила срок полномочий председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании Думы 15 ноября 2017 года.
Сегодня депутатским корпусом были приняты правки в положение об Общественной палате областного центра. Так, теперь в документе прописано, в частности, что председатель палаты избирается сроком на шесть месяцев из числа ее членов открытым голосованием.
"Общественная палата вправе образовать Совет, который координирует деятельность палаты и осуществляет ее взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями. В состав Совета входят председатель Общественной палаты, его заместитель (заместители) председатели рабочих групп", - говорится в положении.
Общественная палата должна будет ежегодно готовить и публиковать отчет о своей деятельности на официальном сайте городской Думы.
Напомним, в Общественную палату Нижнего Новгорода, первый созыв которой был сформирован в августе 2017 года, вошли 33 человека. Палату возглавила гендиректор нижегородской юридической группы "Т.М.-Сервис" Юлия Крузе, ее заместителями стали заведующий кафедрой философии и политологии НИУ РАНХиГС Андрей Дахин и директор "Регионального кадрового центра" Наталья Моисеенко.
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