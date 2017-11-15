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Общество

Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире

15 ноября 2017 17:08  [72] Общество

Фото: Московский зоопарк

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире. Об этом НИА "Нижний Новгород" в комитете Госветнадзора региона 15 ноября 2017 года.

Согласно информации, в ведомство поступила информация о выгуле леопарда во дворе дома №95 по улице Бурнаковской Московского района.

Владелец леопарда за регистрацией животного в государственной ветеринарной службе не обращался. В комитет жалоб граждан по вопросу содержания либо выгула леопарда около дома №95 по улице Бурнаковской не поступало.

В комитете при этом отметили, что в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства владелец обязан обеспечивать надлежащие условия содержания животных, соответствующие ветеринарно-санитарным нормам, а также биологическим и индивидуальным особенностям вида, в том числе удовлетворять потребности животных в движении и естественной активности. Содержание леопарда в квартире данным критериям не соответствует.

"Учитывая, что выгул крупных хищных животных создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей и других животных, выгул леопарда в общественных местах ннедопустим. В случае негуманного обращения с диким животным либо агрессивного поведения леопарда в общественных местах, в отношении владельца может быть возбуждено дело об административном правонарушении", - сообщили в ведомстве.

На данный момент комитет направил запрос в органы полиции об установлении личности владельца леопарда с целью организации проверки соблюдения ветеринарных санитарных правил при содержании животного.

Как сообщает телекомпания "Волга", жильцы дома неоднозначно отнеслись к такому соседству.

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Теги:
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