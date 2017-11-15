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Экономика

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает в 2018 году получить из облбюджета 3,6 млрд рублей на социально важные вопросы

15 ноября 2017 17:36  [49] Экономика
Наталия Казачкова

Наталия Казачкова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает в 2018 году получить 3,6 млрд рублей из областного бюджета на социально важные вопросы. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 15 ноября 2017 года.

По словам и.о. главы администрации города Наталии Казачковой, в проекте регионального бюджета на 2018 год значительное внимание уделено межбюджетным трансфертам, сформированным на основе реальных потребностей Нижнего Новгорода.

"Отдельно хочется отметить более 1,5 млрд рублей, заложенных на ремонт и содержание дорог Нижнего Новгорода. На фоне хронического недофинансирования этой отрасли в 2018 году можно рассчитывать на качественно иную уборку магистралей и капремонт дорожного покрытия. Очевидно, что врио губернатора Глеб Никитин глубоко вник в ситуацию и принял решение в пользу Нижнего Новгорода сразу по ряду социально важных статей", - сказала Казачкова.

По ее словам, помимо дорог, в областном бюджете на 2018 год заложены более 600 млн рублей на строительство школ, более 140 млн – на расселение жителей аварийного фонда, свыше 400 млн – на закупку подвижного состава и капитальный ремонт вагонов метро, около 170 млн – на приобретение новых автобусов для дальнейшего обновления муниципального автопарка.

"Мы видим обоюдное движение навстречу друг другу по выравниванию финансовых взаимоотношений между городом и областью, и это не может не радовать", - отметила Казачкова.

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