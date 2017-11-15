Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красный Якорь" за девять месяцев 2017 года выросла на 12% Бизнес

Чистая прибыль АО "Завод "Красный Якорь" (Нижний Новгород) за девять месяцев 2017 года выросла на 12,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,129 млн рублей.

Как сообщается в квартальном отчете общества, выручка АО в январе – сентябре 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,28% - до 847 млн 222 тысяч рублей, себестоимость снизилась на 6,87% - до 635 млн 105 тысяч рублей.

Прибыль от продаж завода за девять месяцев 2017 года выросла в 2,21 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млн 438 тысяч рублей, прибыль до налогообложения возросла в 2,29 раза – до 21 млн 127 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность общества в течение января – сентября 2017 года сократилась на 43,05% - до 102 млн 386 тысяч рублей, кредиторская задолженность снизилась на 0,27% - до 897 млн 229 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль "Завода Красный якорь" выросла более чем на 8% - до 11,5 млн рублей.

СПРАВКА:

АО "Завод "Красный Якорь" – крупнейшее российское предприятие по производству якорных, грузовых и тяговых цепей, цепей для горного оборудования, грузоподъемных строп, такелажа, а также комплектующих к ним.