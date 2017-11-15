Елизавета Солонченко обсудила развитие Нижнего Новгорода с представителями более 20 иностранных компаний ICANN Политика

Елизавета Солонченко обсудила развитие Нижнего Новгорода с представителями более 20 иностранных компаний ICANN Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко обсудила развитие города с представителями более 20 иностранных компаний ICANN. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Думы.

Первая встреча Солонченко с членами Организации международного сообщества Нижегородской области (ICANN) состоялась 16 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие представители более 20-ти иностранных компаний, работающих в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, встреча прошла в режиме диалога. Участников интересовал широкий спектр вопросов, начиная от вопросов подготовки города к Чемпионату мира по футболу и заканчивая новогодними праздниками. "Особое внимание участники встречи уделили работе с молодежью: интересовались тем, что делает городская власть для того, чтобы молодые люди оставались жить в Нижнем Новгороде, а не уезжали в Москву или другие страны? Также на встрече было высказано предложение доработать городскую навигацию и дополнить указатели надписями на английском языке. Однако больше всего вопросов было о том, как будет развиваться город, будет ли строиться система взаимодействия с жителями города по принципу "открытой коммуникации", - говорится в пресс-релизе.

Глава города подробно ответила на все вопросы, рассказала о взаимодействии с региональными властями в вопросах стратегического развития города, градостроительной политики и предложила всем членам ICANN активно участвовать в развитии Нижнего Новгорода, предлагать свои проекты и передавать информацию о проблемах.

"Для нас очень важно, чтобы вашей организации и тем компаниями, которые вы представляете, было комфортно в Нижнем Новгороде, важно чтобы мы чувствовали вас и помогали решать те проблемы, которые возникают", - подчеркнула Елизавета Солонченко.

СПРАВКА:

Community Association of Nizhny Novgorod (ICANN) – была создана в 1997 году как некоммерческое партнёрство иностранных компаний и граждан, работающих в Нижегородской области. Основные цели ICANN – укрепление деловых связей и развитие сотрудничества между представителями иностранных организаций и граждан, работающих в Нижнем Новгороде и области, взаимодействие с органами государственной власти, предприятиями всех форм собственности и банками, содействие при создании благоприятного инвестиционного климата в регионе и улучшение качества жизни населения. На сегодняшний день в состав ICANN входит 47 компаний, исполняющим обязанности президента ICANN является Ингвар Братсберг, генеральный директор "Гексагон Композитс Рус".