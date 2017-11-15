ДСК "Техстрой" пытается взыскать почти 7 млн рублей с субподрядчика строительства нижегородского метро Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

ДСК "Техстрой" пытается взыскать почти 7 млн рублей с субподрядчика строительства нижегородского метро.

Согласно инфомрации в картотеке дел арбитражного суда нижегородской области, ООО ДСК "Техстрой" обратилось в суд с иском о взыскании с ООО "Нижегородское "Строительное Управление-620" (НН СУ-620) почти 7 млн рублей задолженности. Иск поступил в суд 15 ноября 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее компания уже выходила с иском к "НН СУ-620". В октябре текущего года ДСК "Техстрой" пытался взыскать почти ту же сумму и пени по договору за период с 26 апреля 2017 по 18 октября 2017 года. Однако суд не стал рассматривать заявление, так как на тот момент еще не вышел срок досудебного урегулирования спора.

Напомним также, что в октябре ООО "ПромКранСтрой" обратилось в правоохранительные органы, прокуратуру, к врио губернатора Глебу Никитину с просьбой разобраться с многомилионной задолженностью "НН СУ-620".

Кроме того, по данным на ноябрь у "НН СУ-620" вновь образовалась задолженность по зарплате.

Также сообщалось, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. По версии следствия, в рамках контракта генподрядчик нанял субподрядчика для выполнения работ по креплению котлована одной из станций. Субподрядчик же фактически не исполнил обязательства по сделке, однако генподрядчик подписал акты о приемке работ и заплатил компании 40 млн рублей. По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". 13 сентября был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

СПРАВКА:

ООО ДСК "Техстрой" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель - Руслан Игоревич Ивахно. Основной вид деятельности ООО – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).