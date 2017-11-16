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Общество

Чествование ветеранов уголовно-исполнительной системы прошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода

16 ноября 2017 16:47  [94] Общество

Фото: Администрация Канавинского района

Праздничное мероприятие, посвященное дню ветеранов уголовно-исполнительной системы, состоялось 16 ноября 2017 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.

Согласно информации, в празднике приняли участие ветераны уголовно-исполнительной системы района, заместитель главы администрации Канавинского района Анатолий Багров, помощник депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина Антон Казаков.

В ходе мероприятия Багров вручил ветеранам благодарственные письма главы администрации за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в борьбе с преступностью в Канавинском районе и Нижнем Новгороде, а Казаков от имени Барыкина вручил собравшимся памятные подарки.

"Дорогие ветераны, от лица администрации Канавинского района и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником, с днем ветерана уголовно-исполнительной системы. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий, а подчас и героический труд, внесенный в развитие и укрепление исполнительной системы, за профессионализм, и преданность вашему делу. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни" - поздравил собравшихся Багров.

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