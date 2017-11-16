Плохие подъездные пути усугубили тяжесть последствий пожара в доме на ул. Агрономической в Нижнем Новгороде

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Жилой деревянный дом сгорел в Нижнем Новгороде 16 ноября 2017 года из-за нарушений в эксплуатации электроприборов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации личный деревянный жилой дом вспыхнул на ул. Агрономической в Советском районе. Сообщение о возгорании поступило в 17:22.
Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС, создавалась угроза распространения пожара на соседние строения. В результате пожара сгорел один дом на площади 150 кв. метров. Другие строения силами пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять. "На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем, а также плохие подъездные пути. Стоит также отметить, что на прилегающей к дому территории находились горючие материалы – мусор", - говорится в сообщении МЧС.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора. Погибших и пострадавших нет.
В этот же день, по аналогичным причинам произошёл пожар в личном жилом доме в деревне Кусаковка Богородского района. Сообщение поступило в МЧС в 02:46. На момент прибытия первых пожарных подразделений дом горел по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 100 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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