Последние новости рубрики Происшествия
17 ноября 2017 11:58  [119] Плохие подъездные пути усугубили тяжесть последствий пожара в доме на ул. Агрономической в Нижнем Новгороде
17 ноября 2017 11:46  [89] Мужчина подозревается в убийстве брата в Ардатовском районе Нижегородской области
17 ноября 2017 11:41  [74] Сено на площади 300 кв. метров сгорело из-за поджога в Сергаче Нижегородской области 16 ноября
17 ноября 2017 10:29  [129] Полиция изъяла у двух жителей Кстовского района Нижегородской области 15 кустов конопли и 550 тысяч рублей
17 ноября 2017 09:47  [245] Маршрутка насмерть сбила пенсионера в Павлове Нижегородской области 16 ноября
17 ноября 2017 09:34  [219] Два жителя Уреня Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве трех человек отвёрткой и ножницами
16 ноября 2017 14:35  [353] Суд арестовал виновника смертельного ДТП с 12-летним ребенком в Ваче Нижегородской области
16 ноября 2017 14:23  [230] Гражданин Узбекистана в Нижегородской области приговорен к 14 годам за сексуальное насилие над падчерицей
16 ноября 2017 13:53  [344] Силовики задержали шестерых подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя в Нижегородской области
16 ноября 2017 12:11  [285] СУ СК проводит проверку информации о получении младенцем ожогов в роддоме г. Заволжья Нижегородской области
Происшествия

Плохие подъездные пути усугубили тяжесть последствий пожара в доме на ул. Агрономической в Нижнем Новгороде

17 ноября 2017 11:58  [119] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жилой деревянный дом сгорел в Нижнем Новгороде 16 ноября 2017 года из-за нарушений в эксплуатации электроприборов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации личный деревянный жилой дом вспыхнул на ул. Агрономической в Советском районе. Сообщение о возгорании поступило в 17:22.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС, создавалась угроза распространения пожара на соседние строения. В результате пожара сгорел один дом на площади 150 кв. метров. Другие строения силами пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять. "На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем, а также плохие подъездные пути. Стоит также отметить, что на прилегающей к дому территории находились горючие материалы – мусор", - говорится в сообщении МЧС.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора. Погибших и пострадавших нет.

В этот же день, по аналогичным причинам произошёл пожар в личном жилом доме в деревне Кусаковка Богородского района. Сообщение поступило в МЧС в 02:46. На момент прибытия первых пожарных подразделений дом горел по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 100 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph