Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Четыре торговых центра эвакуированы в Нижнем Новгороде днём 18 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации МЧС, эвакуация посетителей и сотрудников производится в торговых центрах "Фантастика", "Индиго", "Куб" и "Республика". Сообщения поступали в ведомство в промежутке с 11:20 до 11:30.

"Сейчас на место выехали дежурные бригады МЧС, всё в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Информация о причинах в настоящее время уточняется в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Напомним, что 2 ноября в Нижегородской области было эвакуировано почти 200 объектов из-за ложных сообщений о минировании. Сначала это были школы, затем из-за аналогичных сообщений полностью оцепили Нижегородский кремль. Позже сообщения стали поступать в вузы, торговые центры и другие заведения как в Нижнем Новгороде, так и в Нижегородской области. Было задержано движение пяти поездов.

Напомним также, что 7 ноября из-за ложных сообщений о минировании была произведена эвакуация ТЦ "Седьмое небо", "Фантастика", "Небо" в Нижнем Новгороде.