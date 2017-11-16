Полиция проводит проверки сообщений о подозрительных предметах в нижегородских торговых центрах Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Полиция проводит проверки сообщений о подозрительных предметах в нижегородских торговых центрах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области, комментируя информацию об эвакуации четырёх ТЦ днём 18 ноября 2017 года.

"По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками ГУ МВД проводятся проверки", - сообщили в полиции.

Напомним, по данным регионального ГУ МЧС около 11:30 18 ноября были эвакуированы четыре торговых центра в Нижнем Новгороде: "Фантастика", "Индиго", "Куб" и "Республика". На место выехали дежурные бригады.

Напомним, что 2 ноября в Нижегородской области было эвакуировано почти 200 объектов из-за ложных сообщений о минировании. Сначала это были школы, затем из-за аналогичных сообщений полностью оцепили Нижегородский кремль. Позже сообщения стали поступать в вузы, торговые центры и другие заведения как в Нижнем Новгороде, так и в Нижегородской области. Было задержано движение пяти поездов.