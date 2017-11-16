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Происшествия

Нижегородская полиция не обнаружила подозрительных предметов при проверке по сообщениям о минировании 18 ноября

19 ноября 2017 10:25  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская полиция не обнаружила подозрительных предметов при проверке по сообщениям о минировании 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, по всем поступившим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками полиции были проведены необходимые проверочные мероприятия. Подозрительных предметов не обнаружено.

Напомним, 18 ноября в Нижнем Новгороде проходила эвакуация ТЦ "Фантастика", "Индиго", "Куб", "Республика" и "Жар-Птица", а также железнодорожного вокзала и аэропорта.

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