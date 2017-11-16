Икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша" три недели декабря будет находиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская митрополия

Икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша" три недели декабря будет находиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно инфомации, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия святыня будет пребывать для молитвенного поклонения в Спасском Староярмарочном соборе, расположенном в Канавинском районе, с 3 по 23 декабря.

Постоянно икона находится в храме в честь Знамения Божией Матери Борского благочиния Нижегородской епархии.