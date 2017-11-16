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Экономика

Нижегородская администрация планирует поднять верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года до 11,2 млрд рублей

20 ноября 2017 08:06  [68] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует поднять верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года до 11,2 млрд рублей, что на 450 млн рублей выше данного показателя на 1 января 2018 года. Об этом сообщается в проекте бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.

Согласно документу, верхний предел муниципального долга Нижнего Новгорода на 1 января 2019 года рассчитан в размере 11 млрд 152,6 млн рублей, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. Напомним, что на 1 января 2018 года, согласно последним изменениям в бюджет, он установлен в размере 10,7 млрд рублей.

Также по проекту бюджета на 1 января 2020 года верхний предел муниципального долга планируется в размере 11 млрд 474 млн рублей, на 1 января 2021 года – 11 млрд 442 млн рублей.

Напомним, что мэрия прогнозирует неисполнение плана по доходам в бюджет-2017 на 1,2 млрд рублей. Уровень кредиторской задолженность на 1 января 2018 года администрация ожидает не выше 1,3 млрд рублей.

Общая сумма муниципального долга города на 1 ноября 2017 года составляла 7,99 млрд рублей. Объем банковских кредитов был равен 6,4 млрд рублей, бюджетных кредитов - 1,59 млрд рублей.

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