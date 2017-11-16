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Происшествия

Нижегородка получали пять лет колонии с отсрочкой за покушение на убийство мужа в Советском районе

20 ноября 2017 13:01  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина получила пять лет колонии с отсрочкой наказания за покушение на убийство мужа в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 ноября 2017 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 5 февраля 2017 года в квартире на ул. Пушкина 30-летняя подсудимая на почве ревности ранила в шею 32-летнего мужа. Пострадавший был госпитализирован.

В ходе предварительного расследования женщина вину признала. При допросе она сообщила следователям, что услышала разговор мужа по телефону, приревновала его и нанесла ножевое ранение. При этом убивать супруга она не желала.

Суд вынес женщине обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, у супругов двое малолетних детей. Обвиняемая в момент происшествия находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком.

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