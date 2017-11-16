Открытие благоустроенного двора на Мещерском бульваре пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября Общество

Открытие ещё одного двора на Мещерском бульваре, благоустроенного в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды (КГС)", пройдёт в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 ноября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 ноября.

Согласно информации, в рамках приоритетного федерального проекта была благоустроена придомовая территория по адресу: Мещерский бульвар, 1, 2 и ул. Сергея Есенина, 3, 5, 7.

"В объём работ по благоустройству двора вошли работы по расширению проездов, организации парковочных карманов, гостевых парковок, устройству пешеходных тротуаров, а также озеленению территории. Кроме того, данная дворовая территория в рамках федеральной программы также была оснащена современной детской и спортивной площадками", - говорится в пресс-релизе.

Торжественное открытие двора, в котором примет участие исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, состоится 23 ноября в 09:30. Для жителей будет также организована праздничная программа.

Напомним, администрация района планирует завершить благоустройство 10 дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" до конца 2017 года. Как сообщалось ранее, первый двор в Канавинском районе в рамках данной федеральной программы был благоустроен 1 ноября 2017 года.

Напомним также, что 8 ноября администрация Нижнего Новгорода начала прием заявок от жителей на участие в проекте благоустройства территорий "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы.

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